الوفاق يمدد حظر الطيران وإغلاق المطارات لعشرة أيام طيران الوفاق يستثني رحلات الإسعاف والشحن ونقل الوقود ورحلات العودة بالمواطنين العالقين

أخبار ليبيا 24 – خاص

مددت مصلحة الطيران بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق اليوم الأربعاء حظر الطيران وإغلاق جميع المطارات الليبية لعشرة أياما ابتدأ من اليوم .

وبحسب القرار المنشور على صفحة المصلحة بموقع “فيسبوك” استثنيت مصلحة طيران الوفاق من القرار رحلات الإسعاف الطائر والرحلات الجوية الخاصة بالشحن، ونقل الوقود ورحلات العودة بالمواطنين العالقين، والرحلات الداخلية.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى ليبيا.

وكان قد أصدر في يناير الماضي جملة من الإجراءات منها إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية تحوطًا من دخول مصابين بفيروس كورونا .

ومن ثم أصدرت قرارات بعودة العالقين في الخارج إلى ليبيا من عديد الدول حول العالم .