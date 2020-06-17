“الناتو”: لم نتوصل إلى صيغة تعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن دعم مهمة “إيريني”

“الناتو”: لم نتوصل إلى صيغة تعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن دعم مهمة “إيريني” “الناتو” والاتحاد الأوروبي لديهم نفس الهدف بدعم الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي في ليبيا

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أنهم لم يتوصلوا إلى صيغة تعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن دعم عملية “إيريني” الهادفة إلى مراقبة قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

ستولتنبرغ قال ، في حوار صحفي، أوردت بعض تفاصيله وكالة نوفا الإيطالية، إن هناك اتصالات وحوارات جارية، لكن لم يتخذ قرار بعد، متطرقا إلى دعم الحلف لمهمة صوفيا السابقة من خلال عملية حراسة البحر.

وأضاف “هناك اتصالات وسننظر في إمكانية الدعم والتعاون، وهناك حوار واتصالات لمعالجة هذه القضية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات”.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات سابقة، إن الحلف يبحث حاليا كيفية دعم العملية العسكرية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط؛ لمراقبة قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأشار ستولتنبرغ، في تصريحات لصحيفة Die Welt الإيطالية، إلى الدعم الذي قدمه الحلف لعملية “صوفيا” في البحر المتوسط منذ عام 2015م إلى 31 مارس الماضي الماضي، موعد انتهائها وإعلان العملية الجديد “إيريني”.

وزعم أن “الناتو” والاتحاد الأوروبي لديهم نفس الهدف بدعم الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي سلمي في ليبيا، قائلا “لقد دعم الحلف عملية صوفيا التي كان يقوم بها الاتحاد الأوروبي، ونقيّم الآن كيف يمكننا دعم إيريني”.

واختتم بالتأكيد أنه من السابق لأوانه صياغة الفرضيات حول دعم حلف الناتو العملياتي لـ”إيريني”.