السراج يبحث مع وفد تركي بطرابلس سبل التعاون الأمني والعسكري
أخبار ليبيا24 – متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء بطرابلس، وفد تركي رفيع المستوى، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، وسبل التعاون في مجالات متعددة بين الطرفين.
وضم الوفد التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.
كما حضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.
وتطرق الاجتماع، إلى إمكانية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في البلاد، إضافة إلى آليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من ناحية أخرى، جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين الطرفين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، مستجدات مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.