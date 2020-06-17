السراج يبحث مع وفد تركي بطرابلس سبل التعاون الأمني والعسكري

أخبار ليبيا24 – متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء بطرابلس، وفد تركي رفيع المستوى، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، وسبل التعاون في مجالات متعددة بين الطرفين.

وضم الوفد التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

كما حضر الاجتماع عن الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج امطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

وتطرق الاجتماع، إلى إمكانية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في البلاد، إضافة إلى آليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من ناحية أخرى، جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين الطرفين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، مستجدات مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.