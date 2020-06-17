الرقابة ببنغازي تضبط مخزنا للسلع الغذائية مخالف للشروط

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نجح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي، اليوم الأربعاء، في ضبط مخزن يحتوي على مواد غذائية غير مطابق للاشتراطات الصحية.

وسجل المركز عدة ملاحظات حول المخزن منها ظروف التخزين السيئة وقلة التهوية والإضاءة وانتشار الحشرات الحية والميتة نتيجة وجود صرف صحي داخل المخزن، إضافة إلى أن الأرضية غير مطابقة لشروط التخزين.

وأكد المركز إحالة صاحب النشاط إلى الجهات الضبطية واتخاذ باقي الإجراءات بالخصوص.