الخارجية الفرنسية: تركيا تعيق السلام في ليبيا وتتصرف بعدائية مع حلفائها بالناتو باريس: دعم تركيا لتحركات حكومة الوفاق العسكرية يتعارض مع جهود تحقيق هدنة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن تركيا تقف عائقا أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، متهمة إياها بالتصرف بطريقة “عدائية” تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان شديد اللهجة، إن العقبة الرئيسية أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا تكمن في الانتهاكات المنتظمة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، خاصة من الجانب التركي، على الرغم من قطعها لوعود للالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بداية العام”.

وأكد البيان، أن باريس غير منحازة لطرف دون آخر في ليبيا، مشيرًا إلى أنها قد كررت دائمًا أنه لن يكون هناك حل عسكري للوضع في ليبيا.

وأضاف، “أن فرنسا عملت في الأسابيع القليلة الماضية على إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل إلى إبرام سريع لوقف إطلاق النار في إطار الأمم المتحدة وفي الإطار المحدد لمؤتمر برلين”.

وقال البيان، إن دعم أنقرة المستمر للتحركات العسكرية لحكومة الوفاق يتعارض بشكل مباشر مع الجهود المبذولة لتحقيق هدنة فورية في ليبيا.

وأكد، أن دعم تركيا لحكومة الوفاق يقترن “بسلوك عدائي” و “غير مقبول” من جانب القوات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو، وذلك بهدف عرقلة الجهود المبذولة لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ودعا، بيان الخارجية الفرنسية، إلى ضرورة وقف التصرفات “العدائية” لتركيا تجاه حلفائها بحلف شمال الأطلسي.