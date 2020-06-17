الحويج: زيارتنا إلى موسكو تأتي في متابعة التطورات التي تجري اليوم في ليبيا

الحويج: زيارتنا إلى موسكو تأتي في متابعة التطورات التي تجري اليوم في ليبيا

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قال وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إن زيارتنا إلى موسكو تأتي في متابعة التطورات العسكرية و السياسية التي تجري اليوم في ليبيا.

وأضاف الحويج عبر قناة روسيا العربية في برنامج نيوزميكر أن الزيارة كانت على رأس وفد يضم ممثل للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية و نائب رئيس مجلس النواب .

وتابع وزير الخارجية :”بحثنا مع نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيفية تطبيق إعلان القاهرة و تطبيق مخرجات برلين و كيفية الذهاب لعملية سياسية و وقف دائم لإطلاق النار وفقاً للثوابت الوطنية للشعب الليبي.

وأكد الحويج أن الشعب الليبي يريد جيش و شرطة و دولة قانون و مؤسسات، لافتا إلى أن ليبيا فيها أكثر من ثلاثة عشر آلف مرتزق سوري جاءوا عن طريق تركيا.

وأضاف وزير الخارجية :”نحن ندعم الجهود الروسية لوقف إطلاق النار و إطلاق عملية سياسية تقوم على وحدة واستقلال ليبيا”.

وذكر الحويج أنه تم التاكيد على ضرورة تفكيك المليشيات و جمع السلاح و إخراج المرتزقة، موضحًا أنه أينما دخلت المليشيات و المرتزقة تجد القتل و الدمار و الحرق و هذا ما حدث في عديد من المدن في الغرب الليبي.

وتابع وزير الخارجية :”نحن نتحدث اليوم عن جهود روسية ودولية لإنهاء الأزمة الليبية، وندعم مبادرة القاهرة بشكل كامل، فهي مهمة و لا تناصر طرف ضد طرف وتقوم على خطة واضحة و ثوابت واضحة و هي ثوابت الشعب الليبي”.

ولفت الحويج إلى أن تحاربهم القوات المسلحة العربية اليوم هم موجودون على قوائم لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف وزير الخارجية في الحكومة الليبية :”نحن نمد أيدينا للسلام وهو سلام الشجعان ، ولكن لن يكون هناك حل دائم ما لم يتم تفكيك المليشيات و نزع السلاح”.

وأفاد الحويج أن إعلان القاهرة جاء لاستكمال مخرجات برلين، مؤكدًا أن المليشيات لا يمكنها أن تهزم قوات عسكرية نظامية و جيش احترافي.

وقال وزير الخارجية :”إن الجيش هو من ترك هذه المدن التي دخلتها المليشيات و تدعي أنها تحقق انتصارًا، وتراجع بناءًا على طلبات دولية لترك مساحة للبحث في الحل الدائم، والجيش لا يقاتل الليبين، ولا يقاتل من أجل قتل المدنيين”.

وذكر الحويج أن أي مبادرة أو محاولة لا تفكك المليشيات و تجمع السلاح سيكتب لها الفشل، لقائلا :”مشكلتنا ليست مع الليبييون مشكلتنا مع العدوان الخارجي و المليشيات و المرتزقة”.

وأوضح وزيرا لخارجية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقوم بمجهودات كبيرة من أجل إحلال السلام في ليبيا، والقائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر يبذل جهد كبير في محاربة الإرهاب.

ويضيف الحويج :”نحن نواجه لوحدنا العدوان التركي و بإرادة شعبنا و دعمه للقوات المسلحة العربية الليبية سنستمر في المواجهة، ونحن لم نذهب للقتال في إسطنبول و أنقرة العدو هو من جاء على أرضنا”.

وأكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية أن مشكلة ليبيا ليست مشكلة داخلية فقط، ونحن نحارب نيابة عن العالم المرتزقة و الإرهابيين الذين سينتقلون إلى أوروبا.

وقال الحويج :”نحن نعتبر الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز لسراج و تركيا معدومة قانونيًا، وسنذهب لكل الدول من أجل إيقاف التغول الهمجي التركي”.

وأفاد وزيرا لخارجية أن مجلس النواب الليبي و القوات المسلحة و الحكومة الليبية و الشعب الليبي كلهم في صف واحد، ولا يمكن أن نسمح بتواجد قواعد عسكرية تركية في ليبيا .