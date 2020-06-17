الحكومة الأمريكية تتعهد بتقديم 12 مليون دولار استجابة لجائحة كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أن الحكومة الأمريكية تعهّدت بتقديم أكثر من 12 مليون دولار استجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

جاء ذلك عقب اجتماع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نورلاند مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، ومدير المركز فرع سبها عبد الحميد الفاخري، والذي عقد أمس الثلاثاء عبر دائرة الفيديو المغلقة، بشأن وضع جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت السفارة، أن هذا التمويل سيستخدم لمجموعة متنوعة من الشركاء للكشف عن انتشار الفيروس ومنعه والسيطرة عليه، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الهشة من الليبيين والمهاجرين واللاجئين.

وأثنى السفير نورلاند، على جهود المركز وجهود شركائه المحليين والدوليين لتوسيع مراقبة الأمراض وتعزيز مختبرات الصحة العامة وتجهيز مراكز العزل الصحي وتعزيز الوعي بالصحة العامة على الرغم من التحديات التي يفرضها الصراع المستمر.

وسلّط نورلاند، الضوء على دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدّي إلى حلّ سياسي للصراع في ليبيا، مشجعا جميع السلطات الليبية على وضع الخلافات السياسية جانبا للتركيز على الأزمة الصحية الحالية.

كما أعرب السفير الأمريكي وكل من بدرالدين النجار وعبدالحميد الفاخري عن قلقهم بشأن الوضع في فزان، حيث لا تزال البنية التحتية الصحية العامة غائبة في غالبية المجتمعات المحلية، وفق ما ذكرت السفارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية استثمرت منذ عام 2011 أكثر من 715 مليون دولارا في قطاع الصحة العامة الليبية، وأشكال أخرى من المساعدة الإنسانية وجهود إعادة الاستقرار والتنمية.

وتشهد ليبيا خلال هذه الفترة وضعا وبائيا مقلقا بعد أن سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 484 حالة بفيروس كورونا في البلاد، وتماثلت منها 76 حالة للشفاء بينما لازالت 398 حالة نشطة، وسجلت وفاة 10 حالات.