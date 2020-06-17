الحاسي: قد نضطر لإجراءات أكثر صرامة وفرض حظر شامل في بنغازي لمنع تفشي كورونا الحاسي يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي تفشي كورونا في بنغازي

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شدد الناطق الرسمي باسم اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، اليوم الأربعاء، من أن اللجنة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة بنغازي.

وقال الحاسي، في إيجاز صحفي، حول الوضع الوبائي في بنغازي، إن اللجنة قد تضطر، في ظل زيادة عدد الحالات المصابة، لفرض حظرًا شاملًا لمدة 48 ساعة داخل بنغازي.

وأضاف الحاسي، أن البؤرة الوبائية التي جرى تسجيلها في أحد أحياء بنغازي تعد من “أسوأ البؤر” التي ستتعامل معها فرق الرصد والتقصي باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

ولفت إلى أن الإجراء الوقائي لتفادي انتشار العدوى والقضاء على كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وحذّر الحاسي، من أن هناك زيادة متوقعة في إصابات فيروس كورونا متوقعة، وأن من الضروري أن يتباعد المواطنين عن التجمعات بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى. وقال الحاسي، “إن الوضع الوبائي غير مستقر وممكن يتدهور في أي لحظة. هذا ليس تخويف بل حقيقة وهو موجود الآن”.