البرلمان اليوناني يعلن تعزيز التنسيق مع مجلس النواب الليبي لمواجهة التحديات

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أعلنت رئاسة البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء حرصها على تعزيز التنسيق مع مجلس النواب الليبي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وأكد البرلمان اليوناني – ردًا على مذكرة رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري – على تقوية العلاقات في جميع المجالات.

وشدد البرلمان في رسالته التي وجهها إلى العقوري على ضرورة التعاون في مجالات التبادل التجاري بين البلدين بالنظر لحاجة السوق الليبي وما تتمتع به الشركات اليونانية من تنوع وجودة في المنتجات.

وتقدم رئيس البرلمان اليوناني كونستنتين تسالو، بالشكر لرئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على اهتمامه بالعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجدد تسالو حرص الجانب اليوناني على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الليبي والذي بدوره سيعود إيجاباً على العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.

