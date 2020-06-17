الاستشارية الطبية الجبل الأخضر تعلن تسجيل إصابة “كورونا” واحدة

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أخبار ليبيا24

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر أمس الثلاثاء إنه تم تسجيل حالة واحدة موجبة من المخالطين من الدرجة الأولى لإحدى الحالات السابقة في الحجر الصحي بالبيضاء.

وأضاف رئيس اللجنة أنه تم تأمين الحالة ونقلها إلى مقر الحجر، والعمل الآن على تأمين بقية المخالطين، مؤكدًا أن اكتشاف حالات بين المخالطين أمر متوقع.

وأشار رئيس اللجنة الاستشارية الجبل الأخضر إلى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الحالات الخمس السابقة حالتها جميعًا مستقرة.

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