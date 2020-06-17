اتحاد كرة القدم يبحث مشاركة الأندية الليبية أفريقيًا
أخبار ليبيا24
قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي إن لوائح الكاف تمنع مشاركة الأندية الليبية في النسخة القادمة من البطولات الأفريقية.
وعلل الصويعي في تصريحات تلفزونيةمنع مشاركة الأندية الليبية إلى توقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسمين متتاليين.
وأضاف الأمين العام أن الاتحاد الليبي يدعم مشاركة الفرق الليبية وسيبحث مع الاتحاد الأفريقي الحصول على استثناء لمشاركة الأندية الليبية في النسخة المقبلة.
وكان الاتحاد الليبي قد قرر إلغاء كافة مسابقات كرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 عقب الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا ولم ينجح في تنظيم مسابقة الدوري موسم 2019-2020 بسبب رفض عدد من الأندية إقامة المسابقة.