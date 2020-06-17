اتحاد كرة القدم يبحث مشاركة الأندية الليبية أفريقيًا

أخبار ليبيا24

قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي إن لوائح الكاف تمنع مشاركة الأندية الليبية في النسخة القادمة من البطولات الأفريقية.

وعلل الصويعي في تصريحات تلفزونيةمنع مشاركة الأندية الليبية إلى توقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسمين متتاليين.