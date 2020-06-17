اتحاد كرة القدم يبحث مشاركة الأندية الليبية أفريقيًا

29

أخبار ليبيا24

قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالناصر الصويعي إن لوائح الكاف تمنع مشاركة الأندية الليبية في النسخة القادمة من البطولات الأفريقية.

وعلل الصويعي في تصريحات تلفزونيةمنع مشاركة الأندية الليبية إلى توقف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسمين متتاليين.

وأضاف الأمين العام أن الاتحاد الليبي يدعم مشاركة الفرق الليبية وسيبحث مع الاتحاد الأفريقي الحصول على استثناء لمشاركة الأندية الليبية في النسخة المقبلة.

وكان الاتحاد الليبي قد قرر إلغاء كافة مسابقات كرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 عقب الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا ولم ينجح في تنظيم مسابقة الدوري موسم 2019-2020 بسبب رفض عدد من الأندية إقامة المسابقة.

المزيد من الأخبار

اتحاد القوة البدنية يدعو مجلس الإدارة للاجتماع الأول

تسليم مستحقات المدربين مابين التأكيد والنفي أين الحقيقة؟

سموحة يكشف عن مصير محمد الترهوني

طبرق تحتضن دورة للغوص بالإسطوانات

المزيد

اتحاد القوة البدنية يدعو مجلس الإدارة للاجتماع الأول

تسليم مستحقات المدربين مابين التأكيد والنفي أين الحقيقة؟

سموحة يكشف عن مصير محمد الترهوني