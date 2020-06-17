أوغلو: أردوغان يحاول إخفاء الحقائق بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، تعنت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وإصراره على دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، موضحًا أنه يحاول إخفاء الحقائق عن الشعب، رغم أن الجميع داخل تركيا وخارجها يعرفون تحركاته.

وقال “كليجدار أوغلو”، في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، نقلها موقع “تركيا الآن”، إن أحزاب المعارضة والجميع في تركيا يعرفون جيدًا ما يفعله نظام أردوغان في ليبيا، مُبينًا أنه لا داعي لملاحقة الصحفيين الذين يكتبون عن انتهاكات أردوغان لمجرد إشارتهم لما يعرفه الجميع داخل تركيا وخارجها.

وأوضح أن الجميع في تركيا بات يعلم أن نظام أردوغان يرسل جنودًا أتراك وعناصر من الميليشيات السورية المتطرفة إلى ليبيا، لافتًا إلى أن العالم كله يعرف ذلك، وبالتالي من حق الأتراك أن يعرفوه أيضًا.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى الميليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب الميليشيات.