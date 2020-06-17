أعمال تصفية..اغتيال قائد ميداني في مليشيا “رحبة الدروع” في تاجوراء

أخبار لييا24

كشف مصدر مطلع أن مسلحين قاموا بتصفية المليشياوي أيمن صالح الملقب “باله” دون تحديد تبعية أو هوية المسلحين ولا دوافع التصفية.

وأكد المصدر أن المغدور من مواليد 1990 ومن سكان منطقة تاجوراء وقيادي ميداني بمليشيا “رحبة الدروع” المؤيدة للغزو التركي، موضحًا أنه فتح النار عليه أثناء تواجده في تاجوراء مساء أمس الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة احتقان في أوساط مليشيا “رحبة الدروع” وتوعد عناصرها بالرد والانتقام دون تحديد أو ذكر الجهة التى أقدمت على تصفية “باله”.