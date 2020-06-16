وزارة التعليم..تلقينا إشعارًا بإرجاء استئناف العملية التعليمية

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية عن تلقيها إشعاراً من رئاسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بإرجاء استئناف العملية التعليمية والامتحانات إلى حين استقرار الوضع الوبائي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للتواصل المستمر بين وزارة التعليم بالحكومة الليبية واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن التواصل مع اللجنة الطبية الاستشارية يعزز تنفيذ خطط الوزارة لاستكمال العام الدراسي حفاظاً على صحة البلاد بشكل عام، و صحة معلمينا وأبنائنا الطلبة بشكل خاص.