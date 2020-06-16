نورلاند لـ”سيالة”: انتهاكات ترهونة وسوء معاملة المصريين تصدم الضمير وتتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملاً نورلاند : البعثة الدولية ستساعد في ردع المخالفين وتوفير قدر من الإنصاف للضحايا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، للحديث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في ترهونة.

وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان لها، أن نورلاند أكد صدمته من هول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في ليبيا دون عقاب، حسب البيان .

وحسب البيان، أعرب السفير الأمريكي، عن قلقه العميق إزاء المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها في ترهونة واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، والمذبحة الأخيرة التي ارتكبت في حق 30 مهاجرًا في مزدة.

ولفت السفير الأمريكي إلى أن هذه الانتهاكات المبلّغ عنها، بالإضافة إلى سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، تصدم الضمير وتتطلب تحقيقًا فوريًا وشاملاً، مُرحبًا بدعوة حكومة الوفاق إلى تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وتحديد الجناة من جميع أطراف النزاع.

وفي ختام حديثه، أوضح السفير الأمريكي، أن البعثة الدولية ستساعد في ردع المخالفين في المستقبل مع توفير قدر من الإنصاف للضحايا.

وشهدت مدينة ترهونة بعد سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق عليها من خروقات انتقامية تجاه النازحين، حيث تعرضت أجزاء واسعة منها لدمار كبير، جراء القذائف والرماية المضادة، مُسببة خسائر في الأرواح والمعمار.

وطالت الخروقات نازحي ترهونة باعتداءات متعمدة خارج الاشتباكات، شملت حرق المنازل واقتحام المرافق العامة من أسواق ومبانٍ إدارية، ومطاردة النازحين وقصفهم بالطيران المُسير لحين وصولهم إلى سرت متجهين إلى المدن الشرقية.

وارتكبت الميليشيات التابعة للوفاق، جرائم الحرق والسلب والنهب، في ترهونة، الخميس أيضًا، حيث كشفت بعض الصور والفيديوهات، حرق منزل مواطن في ترهونة، الذي قال الفاعل وهو أحد عناصر مليشيات الوفاق أثناء حرق المنزل “نيران ترهونة تحترق”.

وحرقت المليشيات المسلحة منزل رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي، في وسط المدينة.

كما كشف تسجيل مرئي آخر، خطف العمالة المصرية من مدينة ترهونة، بدون أي سبب أو مبرر، بالإضافة إلى القيام بعمليات سرقة ونهب للعائلات في ترهونة، من نقود وأجهزة محمول ومشغولات ذهبية.