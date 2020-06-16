نجوم ليبيين ضمن قائمة أفضل 33 لاعبًا على مستوى شمال أفريقيا في تاريخ كرة القدم

نجوم ليبيين ضمن قائمة أفضل 33 لاعبًا على مستوى شمال أفريقيا في تاريخ كرة القدم القائمة أعدها موقع أفريكا سبورتس

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حلّ أربعة لاعبين ليبيين ضمن قائمة أفضل 33 لاعبا في كرة القدم في التاريخ بمنطقة شمال أفريقيا.

وضمت القائمة، التي أعدها موقع “أفريكا سبورتس”، كل من النجوم كرة القدم في ليبيا، فوزي العيساوي وعلي البشاري وطارق التائب وأحمد سعد.

وحلّ فوزي العيساوي، في الترتيب الأول كأفضل لاعب ليبي و15 ضمن قائمة أفضل اللاعبين على مستوى شمال أفريقيا.

وجاء المدافع، علي البشاري، في الترتيب الثاني كأفضل لاعب ليبي، وفي الترتيب الـ20 كأفضل لاعب شمال أفريقي.

وجاء طارق التائب في الترتيب الثالث على المستوى المحلي وفي الترتيب الـ25 على مستوى شمال أفريقيا. وحلّ أحمد سعد رابعًا على مستوى ليبيا والـ31 كأفضل لاعب في شمال القارة السمراء.

وضمت القائمة لاعبين من المغرب والجزائر وتونس ومصر إضافة إلى ليبيا.