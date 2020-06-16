ناطق عسكري بقوات الوفاق: انسحبنا من سرت نتيجة الغارات المكثفة على قواتنا سلاح الجو بالجيش الوطني يجبر قوات الوفاق على الانسحاب لعشرات الكيلومترات عن سرت

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أجبر سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قوات الوفاق إلى الانسحاب إلى مواقع تبعد 30 كيلومترا الحدود الإدارية لمدينة سرت وفق ما صرح به الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق في سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه.

وقال داره، في لقاء مع وكالة الأناضول التركية، إن قواتهم اضطرت للانسحاب إلى مواقع تبعد 30 كيلومترا من مدينة سرت، و50 كيلومترا عن مركز المدينة، بسبب الهجمات الجوية المكثفة التي تتعرض لها من قبل الجيش الوطني الليبي.

وأضاف، أن كلاً من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار للجيش الوطني الليبي، تجري طلعات جوية يوميًا على خط الجبهة في سرت وتشن ضربات جوية من وقت لآخر.

وشن سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي غارات متواصلة لمنع قوات تابعة لحكومة الوفاق تقودها تركيا إلى التقدم نحو سرت.