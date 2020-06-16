مهما حاول داعش الإفلات بأفعاله، مصيره السّجن في نهاية المطاف
أخبار ليبيا24-خاصّ
نشأ تنظيم داعش الإرهابيّ على مبدأ الإجرام والقتل، متذّرعًا بالتّعاليم الدّينيّة الإسلاميّة الّتي اتّخذها غطاءً لأعماله المخلّة بالقانون. فمند بدايات انتشاره، استخدم داعش “الطّيبة المقنّعة”، إذ عمل جاهدًا لإظهار “أفضل أوجهه” أمام الشّباب من أجل جذبهم إليه وإقناعهم للمحاربة في صفوفه، في حين أنّه من الباطن لم يكن سوى تنظيمًا قبيحًا مبنيًّا على الكذب والاحتيال.
لقد بدأ داعش ينتشر أوّلًا في سوريا والعراق، حيث نفّذ عمليّات إرهابيّة كثيرة أودت بحياة المواطنين والأبرياء. ولكن بعد أن تمّ طرده من هذين البلدين، عمل التّنظيم جاهدًا لإيجاد مكانٍ آخر يستقرّ فيه فما كان أمامه سوى أن اختار دول شمال أفريقيا، ومنها ليبيا.
في ليبيا، اتّبع داعش استراتيجيّته نفسها، فراح يصطاد الشّباب ويغسل أدمغتهم من خلال إقناعهم بأهميّة الانضمام إلى التّنظيم من أجل تحقيق أحلامٍ طالما كانت غارقة في الظّلام. لقد أوهم داعش الشّباب من أنّ الانضمام إلى جماعاته سيمّكنهم من كسب الأموال والألقاب الّتي يحلمون بها ولا يستطيعون تحقيقها في ظلّ ظروفهم الاجتماعيّة المتردّية.
وقع كثيرون من الشّباب في شباك التّنظيم، مع العلم أنّ أعدادًا أكبر رفضت التّفكير المتطرّف وحاربت إلى جانب الدّولة والسّلطات من أجل القضاء على الوحش الدّاعشيّ حتّى نجحت في ذلك في نهاية المطاف وطردت داعش من بلادها بعد سنواتٍ من الرّزوح تحت شرّ هذا التّنظيم المتطرّف.
فعلى الرّغم من “القوّة” الّتي حاول الدّواعش استخدامها ضدّ الدّولة وكلّ من يعلن رفضه للتّنظيم، بقي هذا الأخير منبوذًا يتعرّض لهجماتٍ مدروسة ومتقنة تضع حدًّا لأحلامه وآماله الإجراميّة. ففي أغلب الأحيان كان العناصر الدّاعشيين يقعون في أيدي السّلطات الّتي تزجّ بهم في السّجون وتحاكمهم، سواء في ليبيا أم خارجها، حتّى اتّخاذ قرارٍ نهائيّ بمصيرهم بعد استجوابهم ومعرفة المزيد عن كلّ اتّصالاتهم مع جماعات التّنظيم الأخرى في البلاد.
وفي هذا السّياق، تمّت إحالة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ليبيا” ؛ بينهم 4 ليبييّ الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها في دولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًّا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.