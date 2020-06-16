مهما حاول داعش الإفلات بأفعاله، مصيره السّجن في نهاية المطاف

أخبار ليبيا24-خاصّ

نشأ تنظيم داعش الإرهابيّ على مبدأ الإجرام والقتل، متذّرعًا بالتّعاليم الدّينيّة الإسلاميّة الّتي اتّخذها غطاءً لأعماله المخلّة بالقانون. فمند بدايات انتشاره، استخدم داعش “الطّيبة المقنّعة”، إذ عمل جاهدًا لإظهار “أفضل أوجهه” أمام الشّباب من أجل جذبهم إليه وإقناعهم للمحاربة في صفوفه، في حين أنّه من الباطن لم يكن سوى تنظيمًا قبيحًا مبنيًّا على الكذب والاحتيال.

لقد بدأ داعش ينتشر أوّلًا في سوريا والعراق، حيث نفّذ عمليّات إرهابيّة كثيرة أودت بحياة المواطنين والأبرياء. ولكن بعد أن تمّ طرده من هذين البلدين، عمل التّنظيم جاهدًا لإيجاد مكانٍ آخر يستقرّ فيه فما كان أمامه سوى أن اختار دول شمال أفريقيا، ومنها ليبيا.

في ليبيا، اتّبع داعش استراتيجيّته نفسها، فراح يصطاد الشّباب ويغسل أدمغتهم من خلال إقناعهم بأهميّة الانضمام إلى التّنظيم من أجل تحقيق أحلامٍ طالما كانت غارقة في الظّلام. لقد أوهم داعش الشّباب من أنّ الانضمام إلى جماعاته سيمّكنهم من كسب الأموال والألقاب الّتي يحلمون بها ولا يستطيعون تحقيقها في ظلّ ظروفهم الاجتماعيّة المتردّية.

وقع كثيرون من الشّباب في شباك التّنظيم، مع العلم أنّ أعدادًا أكبر رفضت التّفكير المتطرّف وحاربت إلى جانب الدّولة والسّلطات من أجل القضاء على الوحش الدّاعشيّ حتّى نجحت في ذلك في نهاية المطاف وطردت داعش من بلادها بعد سنواتٍ من الرّزوح تحت شرّ هذا التّنظيم المتطرّف.

فعلى الرّغم من “القوّة” الّتي حاول الدّواعش استخدامها ضدّ الدّولة وكلّ من يعلن رفضه للتّنظيم، بقي هذا الأخير منبوذًا يتعرّض لهجماتٍ مدروسة ومتقنة تضع حدًّا لأحلامه وآماله الإجراميّة. ففي أغلب الأحيان كان العناصر الدّاعشيين يقعون في أيدي السّلطات الّتي تزجّ بهم في السّجون وتحاكمهم، سواء في ليبيا أم خارجها، حتّى اتّخاذ قرارٍ نهائيّ بمصيرهم بعد استجوابهم ومعرفة المزيد عن كلّ اتّصالاتهم مع جماعات التّنظيم الأخرى في البلاد.

وفي هذا السّياق، تمّت إحالة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ليبيا” ؛ بينهم 4 ليبييّ الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها في دولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًّا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.