ملفّ الأطفال، ضحايا داعش… محطّ اهتمامٍ محليّ وعالميّ

أخبار ليبيا 24 – آراء

لقد عانى الشّعب اللّيبيّ الويلات بسبب دخول التّنظيم الإرهابيّ داعش إلى الأراضي اللّيبيّة منذ بضع سنوات. فمنذ أن وطأت أقدام الدّواعش المناطق اللّيبيّة، أصبح السّكّان يعيشون كابوسًا يوميًّا وسيطر عليهم هاجس الموت والتّعرّض للتّعذيب على أيدي عناصر التّنظيم.

فبعد أن طُرد داعش من سوريا والعراق، اختار وجهةً جديدةً لعمليّاته في بلاد شمال أفريقيا. وكانت ليبيا من بين هذه البلدان الّتي اقتحمها داعش وحاول بناء معاقله فيها. لقد نشر التّنظيم جماعاته في مناطق مختلفة منها درنة وبنغازي وصبراتة وسرت والعاصمة طرابلس، حيث راح العناصر يستبدّون بالنّاس محاولين زرع الرّعب في قلوبهم لعلّهم يقنعون الشّباب بالانضمام إلى جماعاتهم والمحاربة في صفوفهم.

في سوريا والعراق، راح التّنظيم ينفّذ أجندته الإرهابيّة من خلال ارتكاب شتّى أنواع الجرائم كالخطف، والتّعذيب، والقتل، إضافةً إلى إرغام النّساء والفتيات على الانضمام إلى التّنظيم من خلال تزويجهنّ لرجال داعش واستغلالهنّ لإشباع رغبات هؤلاء المجرمين.

لم تتوقّف وحشيّة داعش عند هذا الحدّ، إذ لجأ التّنظيم أيضًا إلى تجنيد الأطفال الأبرياء وجعلهم عناصر في التّنظيم. فقد سلب داعش براءة هؤلاء الصّغار وحوّلهم إلى مجرمين يحملون الأسلحة بدلًا من لعبهم ويحاربون بدلًا من أن يكونوا على مقاعد الدّراسة.

لقد راح داعش يعتمد على وجود الأطفال الصّغار في صفوفه، فيقوم بتجنيدهم وتدريبهم واستخدامهم في الدّعاية محلّيًّا وعالميًّا، وبخاصّةٍ بعد أن تراجعت أهميّة التّنظيم ميدانيًّا جرّاء خسارته أعدادٍ هائلة من عناصره الشّباب. فقد لجأ حينها التّنظيم إلى استراتيجيّة تجنيد الأطفال لتعويض النقص في صفوفه.

لقد استرسل التّنظيم بفرض سيطرته في ليبيا منذ دخول البلاد وحتّى طرده منها. واليوم، أصبح هذا التّنظيم المهزوم مشتّتًا وفاقد القوى يحاول عبثًا لملمة نفسه وجمع أشلائه للنّهوض من جديد. ولكنّ محاولاته هذه غالبًا ما تفشل أمام الوعي الّذي باتت البلدان المتضرّرة من داعش، مثل ليبيا، تتسلّح به. إضافةً إلى الجهود والمبادرات الدّوليّة الّتي تقف في وجه هذا التّنظيم المتطرّف.

فملفّ الأطفال، ضحايا داعش، أمسى محطّ اهتمام جمعيّات حقوق الانسان على المستوى المحلي والعالمي. وتهدف هذه الجهود إلى مساعدة الأطفال الّذين ما زالوا محتجزين مع أمهاتهنّ في مراكز احتجاز غير إنسانية في المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقًا. إذ تكاثرت الدّعوات إلى إعادة هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم الأمّ، وبعض البلدان استجابت لهذه الطّلبات، مثل تونس، الّتي استرجعت أعدادًا كبيرةً من أطفالها المحتجزين في ليبيا.