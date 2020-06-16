معدداً فوائد سيطرة الأتراك على ليبيا.. عبدالعزيز يرحب بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا عبدالعزيز : الدول الداعمة للاعتداء على طرابلس لن يردهم إلا دولة مثل تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى عضو المؤتمر الوطني السابق، عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، سعادته وترحيبه باحتلال تركيا لقاعدة الوطية الجوية وتحويلها لقاعدة جوية تركية، كما تنشئ قاعدة عسكرية بحرية في مدينة مصراتة.

عبد العزيز قال، في مداخلة على قناة التناصح – الداعمة للجماعات الإرهابية – إن الدول الداعمة للاعتداء على طرابلس لن يردهم أو يردعهم إلا دولة مثل تركيا، ولا يوجد لدينا أي مشكلة أن نعطيها قاعدتين في الوطية ومصراتة، حسب قوله .

وأضاف “هؤلاء المعتدين لا ينفع معهم إلا العين الحمراء، ولما نزلت القوات التركية في قطر، فكان رادع لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وتركيا تاني أكبر قوة في حلف الناتو، وأصدقاء لنا ودولة وحزب حاكم، هؤلاء ناس ممتازين بشهادة العالم ووضعهم الاقتصادي قوى ولا يمكن أن نردعهم إلا باتفاقية أمنية دفاعية مع الأتراك ووجود فرقاطتين في قاعدة بحرية وفي الوطية”.

وواصل تغزله في تركيا، قائلا “نحن نتحدث عن تركيا، دولة تستطيع أن تقدم كل شيء، وتاني قوة في حلف الناتو، ونحن نتكلم على دولة عظمى”.

وعدد مزايا الاحتلال التركي لقاعدتين في الوطية ومصراتة من وجهة نظره، قائلا “التواجد العسكري أولا ردع لكل قوى الثورة المضادة، والمساعدة في بناء ماوصفه بالجيش، وتطوير قدرات الأمن الليبي، والسيطرة على كل التراب الليبي لأن عندهم قدرات وتجسس واستطلاع”.

وكشفت وكالة رويترز العالمية، أن الحكومة التركية تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في الوطية ومصراتة، حيث تدعم قوات حكومة الوفاق .

وأكدت رويترز، في تقرير لها، أن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى” بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة في الرابع من يونيو الجاري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، حيث التقى الرئيس التركي، رجب أردوغان.

وأوضحت أنه يجرى النظر حاليا لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلا عن قاعدة عسكرية بحرية في مدينة مصراتة.