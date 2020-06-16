مؤيدًا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة..وفد من الحكومة الليبية يزور موسكو

أخبار ليبيا24

أعلنت الإدارة العامة للإعلام الخارجي في الحكومة الليبية أن وفدًا ليبيًا رفيع المستوى اجرى مباحثات مع الحكومة الروسية في العاصمة موسكو خلال زيارة رسمية.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام الخارجي – بحسب سبوتنيك الروسية – أن نائب رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية في الحكومة الليبية ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التقوا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في العاصمة موسكو.

وأضافت الإدارة العامة للإعلام الخارجي أن الأطراف الليبية أعلنت من موسكو دعمهم للجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.