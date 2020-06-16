غوتيريش: مقتل 77 طفلا بسبب النزاع المسلح في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقتل 77 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 17 عاما خلال النزاع المسلح في ليبيا.

وذكر غوتيريش في تقرير خاص حول الضحايا من الأطفال في النزاعات المسلحة، أن ما لا يقل عن 77 طفلا قتلوا أو شوهوا نتيجة للصراع المسلح بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

ورصد التقرير الأممي، أن الغالبية العظمى من الضحايا لقوا حتفهم خلال حرب طرابلس، والذي نجم عنه عن القصف مدفعي وغارات جوية، بما في ذلك بطائرات مسيرة، ومتفجرات من مخلفات الحرب.

ووثق تقرير الأمم المتحدة، وقوع 24 هجوما، تسعة منها على المدارس و15 هجوما على المستشفيات، فضلا عن وقوع 24 هجوماً آخر على المرافق الصحية.

وأشار التقرير، إلى أن الأعمال العدائية أجبرت قرابة 220 مدرسة على الإغلاق داخل طرابلس ومحيطها، وحرمت 116 ألف طفل من حقهم في التعليم.