غرفة العمليات الوفاق بالمنطقة الغربية تتنصل من جريمة إهانة العمالة المصرية الغرفة : رجال بركان الغضب سيلقون القبض على كل من يحاول تشويه قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أعربت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق عن إدانتها للإهانات التي تعرض لها عدد من العمالة المصرية في ليبيا على يد من وصفتها بــ”مليشيات مصراتة”، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محاولة للتنصل من الجريمة، قالت الغرفة، في بيان لها، “شاهدنا التسجيل المرئي الذي يظهر مجموعة من الإخوة المصريين يتعرضون للإهانة من قبل عصابة إجرامية ويدعون أنهم من بركان الغضب ويرددون اسم مدينة مصراتة”.

وأضاف البيان “وإذ نؤكد على إدانتنا لهذه الأفعال الدنينة التي تحاول زرع العداوة والبغضاء بين الشعب الليبي والشعب المصري، فإننا على ثقة بأن رجال بركان الغضب سيلقون القبض على كل من يحاول تشويه تضحيات الأبطال وتشويه مدن الثورة”.

واختتمت الغرفة بيانها بالهجوم على صحيفة المرصد الليبية التي وصفها بالمشبوهة، قائلة “الشعب واعي تماماً لتبعية الصحف والقنوات التي دعي أنها ليبية، وهي تخدم أجندات خارجية تضر بكل الليبيين”.

واعتقلت مليشيات حكومة الوفاق، التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا، بدعوى تأمين المناطق المستولى عليها والتمركز فيها، عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة بدعوى القتال في طرابلس.

وشرعت المليشيات في تصوير فيديو مهين للعمال المعتقلين، حيث أجبروهم خلاله على الوقوف على قدم واحد في مشهد غير إنساني، ويبدو من هيئة العمال أنهم ضمن العمالة المصرية التي تعمل في ليبيا.

وأجبر أفراد المليشيات، العمال المصريين على ترديد سباب ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش الرطني المشير خليفة حفتر، فضلاً عن إطلاقهم هتافات مؤيدة لحكومة الوفاق.

وسيطرت مليشيات الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك مدينة العربان جنوب غرب طرابلس.