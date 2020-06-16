شفاء سبع حالات من فيروس كورونا في ليبيا

شفاء سبع حالات من فيروس كورونا في ليبيا إجمالي حالات الشفاء من كورونا في ليبيا يرتفع لـ70 حالة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء سبع حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ليرتفع إجمالي الحالات التي تم شفائها منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 70 حالة.

وأفاد المركز، أن الحالات التي شفيت تعود لحالتين مخالطة، وحالة أساسية، وحالة عائدة من السفر، وثلات حالات من سبها.

وسجل المركز يوم الإثنين 13 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد منها 4 حالات في طرابلس و5حالات في سبها وحالة في صرمان وحالتين في جنزور وحالة في قصر الأخيار.

وبهذه الحصيلة الجديدة؛ فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 467 إصابة منها 387 حالة نشطة و70 حالة تعافي و10 حالات وفاة.