شخصيات ليبية توقع على بيان مناشدة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها عناصر حكومة الوفاق

شخصيات ليبية توقع على بيان مناشدة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها عناصر حكومة الوفاق أكثر من 400 شخصية ليبية توقع على بيان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف ضد انتهاكات قوات الوفاق

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وقعت أكثر من 400 شخصية ليبية على بيان مناشدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ موقف أكثر توازنا والنظر إلى ما يجري بعيون حيادية موضوعية بشأن خرق عناصر مسلحة تابعة لحكومة الوفاق المسلحة للقيم والمبادئ التي نادت بها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، بارتكابها لممارسات غير إنسانية في المناطق التي جرى اقتحامها من قبل قوات الوفاق بعد انسحاب قوات الجيش منها في الفترة الماضية.

ووقع على البيان شخصيات إعلامية وسياسية ومدنية ومنظمات مجتمع مدني إضافة إلى شخصيات عامة.

وندد الموقعين على البيان بالانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها عناصر الوفاق المسلحة في المناطق التي اجتاحتها خلال الأيام الماضية، مطالبين بضرورة وقف الأعمال الوحشية الجماعية لتلك العناصر التي فاقت التصورات.

وأكد الموقعون، على أن مثل هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة وتسيء للمجتمع الليبي والإنساني برمته.

وارتكبت عناصر مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، في المناطق التي جرى اجتياحها في ترهونة وقصر بن غشير، ممارسات غير إنسانية طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

ووثقت تسجيلات مصورة، جرى تداولها على مدار الأيام الماضية قيام عناصر مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بعمليات نهب وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي وتعذيب، كان آخرها تعرض مواطنين مصريين يعملون في ترهونة لسوء معاملة.

وأظهرت مشاهد التسجيل المصور، تعرض المواطنين المصريين لممارسات مهينة، حيث أجبروا على الوقوف، في مشهد غير إنساني، على قدم واحدة لفترة طويلة والتلفظ بألفاظ نابية طالت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، فضلاً عن إجبارهم على إطلاق هتافات مؤيدة للعناصر المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

ولقيت الانتهاكات تنديدا واسعا في الاوساط المحلية والدولية، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في ترهونة.

وأكدت البعثة، في بيان، أن هذا الأمر يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت البعثة، بالكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.

ورأى مراقبون أن مثل هذه الانتهاكات قد تكون بمثابة علامة إنذار مبكر للصراعات المتصاعدة، وترتقي لمصاف جرائم الحرب وحقوق الإنسان.

وسبق لعناصر حكومة الوفاق المسلحة، ارتكاب جرائم إنسانية بحق السكان في المدن التي سيطرت عليها في الساحل الغربي في مايو الماضي خاصة مدن صبراتة وصرمان والعجيلات.