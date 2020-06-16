بعد استمالتها من تركيا.. إيران تعلن دعمها لحكومة الوفاق وتصفها بالشرعية في منحرف خطير للتدخل الدخلي .. إيران تزعم أنها قادرة على إنهاء الحرب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية يُنهي الحرب المشتعلة منذ أعوام.

وأضاف ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن إيران تدعم ما أسماها “الحكومة الشرعية في ليبيا”، معتبرا أنها قادرة على إنهاء الحرب الدائرة، حسب قوله .

وتابع “لدينا وجهات مشتركة مع الجانب التركي بشأن سبل إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن”، فيما يبدو أن الجانب التركي حاول استمالة إيران إلى جبهته، لتعزيز تدخله السافر في الشأن الليبي.

وجاء ارتكان تركيا على إيران بعد الخلافات مع موسكو حول الملف الليبي، ما أدت إلى تأجيل زيارة الوفد الروسي المكون من وزير الخارجية، ووزير الدفاع والوفد المرافق لهما إلى تركيا، نتيجة رفض أنقرة لمقترح روسي بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلنت أنقرة وموسكو، بشكل مفاجئ، تأجيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا التي كانت متوقعة أمس الأول الأحد؛ لتباحث الوضع في ليبيا وسوريا حيث يدعم البلدان أطرافا متنازعة.

وكان ينتظر وصول وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويغو إلى اسطنبول بناء على اتفاق بين الرئيسين رجب اردوغان وفلاديمير بوتين، وفق ما أفادت خارجية البلدين السبت، لكن، أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان الأحد تأجيل الزيارة دون كشف الأسباب.