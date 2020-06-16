الناتو يعلن دعمه للتوصل لحل سياسي في ليبيا وفق مبادرة الأمم المتحدة الناتو: الوضع في ليبيا أصبح مقلقا للغاية

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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء دعمه للتوصل لحل سياسي في ليبيا وفقاً لمبادرة الأمم المتحدة مؤكدا أن الوضع في البلاد أصبح مقلقا للغاية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي على الإنترنت لعرض مناقشات اجتماع وزراء دفاع الناتو، إن “الوضع الليبي حرج وخطير وقلقون بشأن التقارير عن المقابر الجماعية في ترهونة والتواجد الروسي في ليبيا”.

وأضاف، أن المسألة الليبية غير مطروحة رسميا على جدول أعمال وزراء دفاع الحلف.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، يوم الاثنين، إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة دور تركيا “العدواني” و”غير المقبول” على نحو متزايد.

واتهم المسؤول الرئاسي الفرنسي، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وقال، “أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول”.

وأضاف أن حكومة الوفاق في ليبيا تواصل الهجوم بدعم تركي “هائل” رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.