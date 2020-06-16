المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحث على عدم مغادرة المناطق الموبوءة بفيروس كورونا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحث على عدم مغادرة المناطق الموبوءة بفيروس كورونا مكافحة الأمراض في ليبيا تناشد بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي

أخبار ليبيا24

حثّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض على ضرورة عدم مغادرة المناطق الموبوءة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بالتعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة، لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أو عزل الحالات وفق ما يتطلبه الوضع الصحي.

وأعلن شفاء سبع حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ليرتفع إجمالي الحالات التي تم شفائها منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 70 حالة.

وأفاد المركز، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 467 إصابة وذلك بعد تسجيل 13 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.