السفير الإيطالي لـ “المشري”: مستعدون للمساعدة في إزالة الألغام من طرابلس المشري يعرب عن أمله في زيادة آفاق التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، في طرابلس.



وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له، أن الجانبين ناقشا تداعيات الحرب التي شنها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر على طرابلس، وما سببته من دمار للبنى التحتية ومنازل المدنيين، حسب البيان .

وحسب البيان، أبلغ السفير الإيطالي، خالد المشري، استعداد الحكومة الإيطالية إرسال فرق متخصصة ومعدات للمساعدة في إزالة الألغام التي زرعتها قوات الجيش الوطني قبل تراجعها من جنوب طرابلس، حسب البيان.

وفي ختام اللقاء، ثمن خالد المشري، الخطوة الإيطالية، مُعربًا عن أمله في زيادة آفاق التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في وقت سابق، تشكيل فريق عمل مختص من ضباط وضباط صف وفراد تابعين لجهاز المباحث الجنائية؛ للتخلص من مخلفات الحرب والألغام والمتفجرات بالمناطق السكنية والمعسكرات التي زرعتها من أسمتها “العصابات الإجرامية” التابعة لخليفة حفتر أثناء انسحابها من مناطق جنوب طرابلس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لمكتبها الإعلامي، أن تشكيل الفريق يأتي بناء على تعليمات الوزير فتحي باشاغا؛ من أجل تفكيك وإبطال مفعول والألغام والمتفجرات وإزالتها باستخدام معدات وتقنيات حديثة وكذلك استخدام “كلاب الأثر” المدربة للعثور على المتفجرات.