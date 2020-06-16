السباعي: “صالح” مجرم وكل قطرة دم سفكها حفتر شريك فيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم عضو مجلس النواب المقاطع، الإرهابي علي السباعي، رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح، بالإجرام وسفك الدماء الليبية وإفساد الحياة السياسية وعرقلتها، حسب تعبيره .

واعتبر السباعي، في تدوينة له، أن عقيلة صالح لا يختلف إطلاقا عن خليفة حفتر في الإجرام، قائلا “كل قطرة دم سفكها حفتر، فعقيلة شريك فيها”.

وقال السباعي، في مقالة سابقة له تحت عنوان “حقائق وأوهام”، نشرها في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن كل مقترحات الحل في ليبيا عبارة عن أوهام لا حقيقة لها على أرض الواقع، مؤكدًا أنه حتى تحقق أحد هذه الأحلام المطروحة، فليس هناك إلا أحد طريقين، حسب قوله .

وكشف السباعي، أن الطريق الأول هو “أن يكون عندك شعب فاهم طبيعة المعركة، لكي يواصل طريق النضال والجهاد حتى لو بقى نصف قرن، وعنده استعداد على أكل العشب، وافتراش الأرض، والتحاف السماء، وهدم البيوت، وتهجير الأهل.. إلخ، كما فعلت حركة طالبان في أفغانستان”، متابعًا “لا يختلف عاقلان بأنّ هذا الطريق لا قِبل لنا به، وما نبوش عناد، واللي يبي يعاند في النقطة هذي نبين له بأدلة كثيرة بأنّ هذا الطريق لا يناسبنا”، حسب وصفه .

وبيّن السباعي، أن الطريق الثاني هو “أن يتبنّى أحد تلك الحلول المطروحة، بعض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأقول بعض، لأن بريطانيا لوحدها، أو الصين لوحدها، أو روسيا لوحدها، أو فرنسا لوحدها لا تستطيع أن تفرض حلاً لليبيا، كما سأبينه بالمثال قريبًا، أما أمريكا فقد تفرض حلّا لليبيا دون الرجوع إلى شركائها، ومن حدثك بغير هذا فهو واهم”.