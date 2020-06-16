الرئيسية لمكافحة كورونا بنغازي تجتمع مع الرصد والتقصي بالخدمات الصحية

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عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور أعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية في المدينة.

وتمحور الاجتماع حول الوضع الوبائي داخل مدينة بنغازي، وأوضاع المواطنين العالقين بمواقع الحجر الصحي، وتوافد أعداد من الأسر القادمة من مناطق الغرب والجنوب والتي ظهرت بها حالات مؤكدة.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار العدوى و تفعيل قرار منع التنقل بين المدن والتشديد على ضرورة تطبيقه وإلزام القادمين إلى مدينة بنغازي بضرورة العودة فورا إلى مدنهم.