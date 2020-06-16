البعثة الأممية تعرب عن قلقلها إزاء احتجاز وسوء معاملة مواطنين مصريين بترهونة

أخبار ليبيا24 — متابعات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة غرب ليبيا.

واعتبرت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الواقعة قد تعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة، بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، داعية السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

يشار إلى أنه قد تداول ناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر احتجاز عدد من العمالة المصرية الوافدة وتعذيبهم في غرب ليبيا من قبل مليشيا مسلحة.

وقد أعلنت أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يوم الأحد الماضي، أنها بصدد التحري عن صدق فيديو جرى تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتجاز مجموعة من العمال المصريين في مكان غير معروف.

وكلفت الوزارة، جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر استدلالات بشأنها سواء صحة هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.