الاتحاد الأوروبي يحث على ضرورة وقف القتال في ليبيا والعودة للمفاوضات

الاتحاد الأوروبي يحث على ضرورة وقف القتال في ليبيا والعودة للمفاوضات الاتحاد الأوروبي: قلقون بشدة من التقارير الواردة حول المقابر الجماعية في ترهونة

أخبار ليبيا24

حث الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على ضرورة وقف القتال على الفور في ليبيا والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار، بموجب اللجنة العسكرية المشتركة، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن قلقه من التقارير الواردة بشأن اكتشاف ثمانية مقابر جماعية في ترهونة، مشيرًا إلى أن ذلك أمر مثير للقلق بشدة.

وقال الاتحاد الأوروبي، “ينبغي إجراء تحقيق مستقل فوري للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

وذكّر الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في ليبيا بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.