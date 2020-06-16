الاتحاد الأفريقي يشدد على ضرورة حل الأزمة في ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية

الاتحاد الأفريقي يشدد على ضرورة حل الأزمة في ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية الاتحاد الأفريقي يندد بالتدخلات الأجنبية في ليبيا

أخبار ليبيا24

شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على ضرورة إيجاد حلول للأزمة في ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية في إطار تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لإيقاف النزاعات المسلحة في القارة.

وجدد المشاركون في أعمال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، برئاسة الجزائر، إدانتهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن في إفريقيا، مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام.

ورحب الاتحاد الأفريقي بالاستعداد الذي عبر عنها الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق للعودة إلى طاولة المفاوضات ومحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.