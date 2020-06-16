أمن شحات تطالب بالإبلاغ عن مهربي البشر وعن وافدين دخلوا حديثًا

أخبار ليبيا24

طالبت مديرية أمن شحات من المواطنين الإبلاغ عن مهربي الهجرة غير الشرعية وعن أي عمالة وافدة تم دخولها حديثاً إلى البلاد.

وأكدت مديرية أنمن شحات أنه ثبت دخول أشخاص من الجنسية المصرية – مهاجرين غير شرعيين – إلى بلدية البيضاء للإقامة بسوق الخضار ومنها للتجول إلى الأسواق المجاورة.

وأشارت المديرية إلى أنه بالرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا وما يسببه من كارثة تعجز البنية الصحية عن تحملها ويرهق كاهل الدولة التي تعاني بالمقارنة بالدول المتقدمة ورغم تشديد الرقابة الأمنية في فترة حظر التجوّل والحجر الصحي لم تتوقّف محاولات الهجرة غير الشرعية ورغم المخاطر الصحية والأمنية المصاحبة لذلك.

وأعلنت مديرية أمن شحات عن ضبط عمالة وافدة قامت بالدخول بطريقة غير شرعية إلى البلاد والإقامة بمدينة البيضاء، مؤكدة أن هذة العمالة المهربة تمارس العمل في كافة مدن الجبل الأخضر.

وذكرت المديرية أنه رغم وباء كورونا إلا أن المهربين من تجار البشر لم يراعو الله في وطننا وهم على استعداد لفعل أي شيء مقابل كسب المال .