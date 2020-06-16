أمن شحات: المصري المصاب بـ”كورونا” دخل البلاد منذ 6 أيام وكان يعمل في سوق خضار سوسة

أمن شحات: المصري المصاب بـ”كورونا” دخل البلاد منذ 6 أيام وكان يعمل في سوق خضار سوسة

أخبار ليبيا24

نوهت مديرية أمن شحات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول ما أُثير من جدل في الساعات الأخيرة من هذا اليوم حول حالة اشتباه في مدينة سوسة.

وأوضحت المديرية أن الحالة هي لشخص مصري الجنسية دخل الأراضي الليبية يوم 10 يونيو 2020 دون أن تحدد ماهية دخوله الأراضي الليبية خصوصا مع الإغلاق التام للمنافذ إلا للعالقين.

وأكدت مديرية أمن شحات أنه قد تم جلب المعني لمركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة شحات بواسطة مركز شرطة سوسة بعد ضبطه في سوق الخضار في المدينة وهو يزاول بيع الخضار.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد الكشف المبدئي عليه ظهرت أعراض واضحة بالإصابة بوباء كورونا و كذلك التحاليل الخاصة بالـ “IGm” والـ” IGg” وكانت النتائج إيجابية الأمر الذي تطلب سحب عينة مسحة من الأنف “Swap” وتم إرسالها فوراً للمختبر المرجعي بنغازي.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات ناشد اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بضرورة التدخل العاجل ونقل الحالات المصابة إلى مستشفى الهواري في مدينة بنغازي.

وأوضح رئيس مجلس أن مستشفى شحات لاقدرة لديه في التعامل مع المصابين لقلة الإمكانيات، لعدم توفر مياه الشرف وعزوف العاملين في شركتي النظافة والتغذية عن أداء عملهم.