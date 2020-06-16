أمن شحات الشخص المصري المشتبه بإصابته بـ”كورونا” نتائجه “سالبة”

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن شحات اليوم الثلاثاء أن الشخص المصري الذي اشتبه يوم أمس إصابته بفيروس كورونا أن نتائج التحاليل أظهرت أنها “سالبة” وخلوه من الفيروس.

وأكد مدير أمن شحات عميد محمد فرج أن نتائج العينات المسحوبة كانت سلبية وخالية فيروس كورونا حسب نتائج المختبر المرجعي بنغازي.

وأوضح أنه بعد ضبط الشخص في سوق الخضار وبعد الكشف المبدئي عليه حيث ظهرت عليه أعراض واضحة بالإصابة بوباء كورونا و كذلك التحاليل الخاصة بالـ”IGm” والـ “IGg” وكانت النتائج إيجابية.

وذكر مدير أمن شحات أن الأمر تطلب سحب عينه مسحة من الأنف “Swap” وتم إرسالها فوراً للمختبر المرجعي ببنغازي كانت النتائج سلبية وخالية من فيروس كورونا حسب نتائج المختبر المرجعي

وأصدر فرج تعليماته اإلى كافة مراكز الشرطة ومراكز الحرس البلدي بمنع كافة الأسواق الشعبية ومنع الباعة المتجولين.

وطلب مدير الأمن من جميع المُدونين على صفحات التواصل الاجتماعي الابتعاد عن الشائعات وترك الأمر لأهل الاختصاص تجنباً لبث الهلع والخوف بين المواطنين.