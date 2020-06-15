وزير الخارجية التركي: نواصل المباحثات مع روسيا لضمان هدنة دائمة في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستواصل المباحثات مع روسيا لضمان وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

وأشار أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول اليوم الإثنين، إلى مواصلة تركيا العمل مع روسيا من أجل وقف إطلاق نار بليبيا، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

وأوضح أوغلو، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على مواصلة العمل المشترك من أجل هدنة دائمة في ليبيا.

ولفت أوغلو، إلى عقد اجتماعات على المستوى الفني بين البلدين في هذا الإطار، قائلا: “رأينا في هذه الاجتماعات أنه ما من خلاف مع روسيا حول المبادئ الأساسية”.

وأضاف وزير الخارجية التركي: “قررنا مواصلة المفاوضات على المستوى الفني من أجل ترسيخ الهدنة، وكذلك من أجل تحديد تفاصيل الخطوات التي يجب اتخاذها بعد وقف إطلاق النار”.

وتابع مولود تشاووش أوغلو قائلا: “عندما يكون هدنة في ليبيا، بالطبع هذا لن يكون أحادي الجانب، فهناك أطراف متنازعة، وقبائل، ووجهات نظر مختلفة، ومواقف مختلفة”.

وأكد أوغلو، أنه قد لا يكون القرار الصادر عن تركيا وروسيا حول تطبيق الهدنة واقعيا دون التباحث حول القضايا التاريخية والقضايا الأخرى أو دون موافقة الليبيين وخاصة الحكومة الشرعية عليه، وفق قوله.

وحول تأجيل زيارة الوفد الروسي إلى تركيا برئاسة وزيري الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو الذي كان مقررا أمس الأحد، قال أوغلو “ما من مشاكل من حيث المبادئ الأساسية في المباحثات مع الروس”.

وواصل الوزير التركي حديثه مضيفا: “ولم تتزعزع الطاولة من أجل هذا السبب أو ذاك؛ لكن هذه المرة هناك مسار قد يأخذ ليبيا إلى وقف إطلاق نار دائم وإلى العملية السياسية، ونحن بحاجة للحديث عن تفاصيل أكثر”.

وتابع: “بعد تبلور هذه الأمور، نحتاج إلى لقاء على المستوى الوزاري، وأن نوقع وثيقة مشتركة أو نعلن عن بيان مشترك، ولهذا السبب، اتفقنا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني سواء بيننا (تركيا وروسيا) أو مع الليبيين”.

ونوه مولود تشاووش أوغلو، إلى أنه تباحث أمس، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مرتين، موضحا أنهم اتخذا قرار تأجيل زيارة لافروف سويةً، وأكدا على عقد اللقاء في الفترة القادمة عندما تتبلور هذه الأمور.