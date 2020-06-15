منتدى بنغازي الثقافي يحتفل بعودة اللاعب السابق حسين منصور من رحلة علاج

أخبار ليبيا24

نظم منتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة عودة لاعب كرة القدم الليبية السابق حسين منصور، من رحلة علاج قضاها بمصر .

وحضر الاحتفالية لفيف من لاعبي الكرة السابقين وإعلاميين وأعضاء منتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي.

ويعتبر حسين منصور من الأسماء المميزة التي قدمت الكثير سواء على مستوى الأندية التي لعب لها أو على مستوى المنتخب الليبي.

ولعب منصور مع الأهلي بنغازي و الصابري والشرطة وحقق لقب الدوري الليبي رفقة التحدي ومثل المنتخب الليبي في عديد المباريات والمسابقات العربيه والقارية.