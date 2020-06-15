مقتل مرتزق سوري برتبة “نقيب” في محاور غرب سرت عقب غارة لسلاح الجو الليبي

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كشف مصدر مطلع أن مرتزق سوري الجنسية برتبة ” نقيب ” قتل خلال الأيام القليلة الماضية أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة غرب سرت.

وأشار المصدر إلى أن المرتزق حمادة قتل الثلاثاء الماضي نتيجة ضربة جوية وجهت من قبل سلاح الجو التابع للقوات المسلحة استهدفت نقطة تجمع قوات الوفاق والمرتزقة السوريين في محاور غرب سرت.

وأوضح المصدر أن المرتزق السوري المدعو محمود عبدو حمادة والملقب أبوعبدو مواليد 1976 ومن سكان أعزاز ويتبع فصيل الفتح الموالي لتركيا.