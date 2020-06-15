قواعد عسكرية في ليبيا.. هذا ما تسعى إليه تركيا

قواعد عسكرية في ليبيا.. هذا ما تسعى إليه تركيا مصدر تركي: أنقرة تخطط لإقامة قاعدتين في مصراتة والوطية

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ليس مستغربا أن يكون دعم تركيا لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي أطماع في ليبيا، والتي دائمًا ما يجري الحديث حولها حتى من قبل الأتراك أنفسهم.

وفي هذا الصدد، قال مصدر تركي، لوكالة رويترز، إن أنقرة وحكومة السراج تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، بهدف تثبيت وجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أنه لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية.

وتابع المصدر، أن “استخدام تركيا للوطية، على جدول الأعمال وقد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية”.

مثل هذا التصريح، يعزز تصريحات سابقة أدلى بها أشخاص مقربين من النظام التركي بشأن نيّة أنقرة تدشين قواعد عسكرية في ليبيا، وذلك بعد توقيع الاتفاق غير القانوني مع حكومة فايز السراج.

وفي ذات السياق قال المحلل السياسي التركي، المقرب من الحكومة التركية، يوسف كاتب أوغلو، في إحدى المقابلات التلفزيونية هذا الشهر، إن “هناك مخطط تركي يمهد لمزيد من التنازلات لإقامة قواعد عسكرية تركية في ليبيا لحماية الحقول النفطية”.

وقال أوغلو، في لقاء مع القناة التاسعة التركية الناطقة باللغة العربية، “لا تستغرب إذا قلت لك إنه ربما في الأيام القادمة نسمع عن بناء قواعد تركية عسكرية في شرق ليبيا وفي الشمال الليبي لحماية المنشئات النفطية بعد الانتهاء من المعارك التي تدور حولها”.

وفيما ينشد المجتمع الدولي إحياء الحوار بين الليبيين للتوصل لاتفاق سياسي يجنب البلاد الاستمرار في القتال لسنوات أخرى، لازالت

تركيا تدفع بالمرتزقة القادمين من سوريا إلى ليبيا للقتال مع قوات الوفاق تحت إشراف ضباط أتراك، مقابل تلقي رواتب قيل إنها تصل إلى 2000 دولار أمريكي.

والأحد، قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، “إن تركيا دفعت بسبع بوارج حربية إلى سواحل ليبيا، بالإضافة إلى العديد من الجنود والضباط الأتراك والمرتزقة السوريين، وذلك بعد تعرض القوات المدعومة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخسائر كبيرة في المعدات والأفراد خلال الأيام الماضية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، “أن أحلام أردوغان المعلنة هي السيطرة على منطقة الهلال النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا”.