سرت تشعل خلافا بين تركيا وروسيا تأجيل المحادثات بين تركيا وروسيا بسبب وجود خلاف حول سرت

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كشف مسؤول تركي عن وجود خلاف بين أنقرة وموسكو يتعلق بمسعى حكومة الوفاق المدعومة من تركيا للسيطرة على مدينة سرت، مشيرًا إلى أن تأجيل محادثاتهما بشأن ليبيا كان بسبب ذلك.

وكان من المتوقع أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاء في اسطنبول يوم الأحد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، غير أنه لم يتوجه إلى تركيا.

وقال المسؤول التركي، وفقا لرويترز، إن محادثات عبر قنوات خلفية مستمرة على مستوى الخبراء، وأضاف “كان من المفترض أن تخرج الاجتماعات بنتيجة، لكن لم يتسن الوصول إلى هذه المرحلة، فهناك قضايا يقف البلدان منها على طرفي نقيض”.

وأضاف، “أحد القضايا الرئيسية التي أدت لتأجيل زيارة لافروف هي خطة حكومة الوفاق لشن عملية في سرت، التي أصبحت هدفا”.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الطرفين المتحاربين شرعا في محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا بعدما

وتصدت قوات الجيش الوطني الليبي هجمات قوات الوفاق المدعومة من تركيا على سرت خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، إن تركيا دفعت بسبع بوارج حربية إلى سواحل ليبيا، بالإضافة إلى العديد من الجنود والضباط الأتراك والمرتزقة السوريين، وذلك بعد تعرض القوات المدعومة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخسائر كبيرة في المعدات والأفراد خلال الأيام الماضية.

وغالبا ما أطلقت أنقرة ادعاءات كاذبة بشأن محاولاتها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، تركيا تسعى بشكل مُعلن للسيطرة على منطقة الهلال النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا.