تعليم الوفاق يكشف موعد عودة الدراسة للشهادة الثانوية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أنه تم تحديد تاريخ الثامن عشر من يوليو المقبل موعد لعودة الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية فقط .

جمعة أشار إلى أن عدد الطلبة المستهدفين 49 ألف طالب وطالبة, منوها إلى أن الامتحانات النهائية ستجرى عقب عيد الأضحى مباشرة .

وكانت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، قد أعلنت تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها شهر مارس الماضي ، بعد تفشي الفيروس في دول الجوار.

من جهة. أخرى حضر وزير التعليم بحكومة الوفاق أمس الأحد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بحلحلة موضوع تأخر صرف مرتبات المعلمين المتعاقد معهم ولم يتقاضوا مرتباتهم إلى حد الآن .