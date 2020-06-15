تسجيل حالتي وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد المركز في بيان له اليوم، تسجيل حالتي وفاة داخل غرف العزل بمدينة سبها، وتماثل حالة واحدة للشفاء من الفيروس.

وأوضح المركز، أنه تسلم عدد 1107 عينة من مدن طرابلس وسبها ومصراتة وبنغازي وزليتن والبيضاء، وظهرت منها 36 عينة موجبة، منها ثمان حالات جديدة، و21 حالة مخالطة، حالتين قادمتين من جنوب البلاد، وخمس حالات عائدة من السفر.

وبحسب المركز الوطني، فقد سجلت 9 الإصابات في سبها، و4 في طرابلس و7 إصابات في صبراتة و5 في جنزور، و3 حالات في بنغازي و4 في البيضاء، وحالة واحدة في كل من زليتن ومصراتة، إضافة إلى حالتين بمطار مصراتة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 454 حالة، وتماثلت منها 63 حالة للشفاء بينما لازالت 381 حالة نشطة، وسجلت وفاة 10 حالات.