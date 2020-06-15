بسبب التدخل التركي.. ليبيا على حافة صراعات دولية محفوفة بمخاطر إرهابية

أخبار ليبيا24 – خاص

تعيش ليبيا خلال هذه الفترة تصعيدا عسكريا كبيرا محفوفا بالعقبات والمخاطر، وذلك بعد أن كثفت تركيا من دعمها للصراع في البلاد، إلى أن أصبحت على حافة حرب دولية كبرى تجعلها مطمعا للإرهابيين والمتطرفين نتيجة للتدخل السافر في الشؤون الليبية، وسط رفضا محليا وإقليميا واسعا للتدخل التركي.

ولا شك أن التدخل التركي العسكري في ليبيا زاد من تأجيج الصراع بين الليبيين مما جعل البلاد مهددة بشكل أكثر من ذي قبل بعودة تنامي الإرهاب من جديد في ليبيا الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية في تقسيم البلاد وزيادة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي ألقت بضلالها على المواطنين.

ومع زيادة التصعيد العسكري بسبب التدخلات في الشأن المحلي مؤخرا زادت المخاوف الداخلية والإقليمية من تهديدات الجماعات الإرهابية لليبيا والمنطقة بشكل كامل، وذلك عندما نقلت تركيا منذ تدخلها في الأزمة الليبية آلاف المرتزقة السوريين للمشاركة في القتال بينهم العشرات من الإرهابيين والمتشددين، ناهيك عن تفريغ العديد من سفن الشحن والطائرات المُحمّلة بالأسلحة في مصراتة وطرابلس.

وتوقع مهتمون بالشأن الليبي، تصعيد النزاع خلال الفترة المقبلة في البلاد، لأن المطالب التي أطلقها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مؤخراً بانسحاب القوات التركية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتصفية المجموعات الإرهابية قبل التفاوض بشأن أي عملية وقفٍ لإطلاق النار، تُعتبر خير دليل على عزمه مواصلة المسار العسكري لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، وفق قولهم.

وكشفت تقارير دولية ومحلية ومقاطع مصورة من محاور طرابلس، أن قوات حكومة الوفاق تعتمد في حربها ضد الجيش الليبي على مقاتلين متطرفين ومتشددين فارين من بنغازي ودرنة، إضافة إلى قيادات إرهابية أجنبية جاءوا للقتال في ليبيا ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم قوات الوفاق.

وهذا ما اعتبره الكثيرين تطورا ومنعرجا خطيرا على البلاد وأمنها الذي أصبح مهددة أكثر من أي وقت مضى من قبل العناصر والتنظيمات الإرهابية التي قد تعود إلى ليبيا مرة أخرى مستغلة الخلافات الدولية بشأن الملف الليبي التي قد تتطور هذه الخلافات إلى نزاع مسلح، وتجعل هذه التنظيمات من ليبيا هدفا لإقامة إمارة رئيسية لهم في منطقة شمال إفريقيا.

ورجح مراقبون للوضع في ليبيا، أن تركيا ستكثف من دعمها لقوات حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة لتحقيق أطماعها في البلاد، وذلك سيتطلب إرسال المزيد من المرتزقة والإرهابيين من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها من خلال الاستيلاء على الحقول والموانئ النفطية والسيطرة على قواعد عسكرية هامة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الليبية بمساندة كافة الليبية قد خاضت حروبا ضارية ضد الإرهابيين والمارقين في سنوات الماضية، متسلحةً بعقيدةٍ أساسها الإيمان بالنصر على الباطل وبتاريخ الأجداد ونضالهم ضد المستعمرين سواءً العثمانيين أو الإيطاليين الفاشست، والإيمان باستقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه.

هذه العقيدة الممزوجة بقوة وصلابة وبسالة الليبيين كانت هي الأساس في توسيع خارطة انتصارات القوات المسلحة على الإرهاب في بنينا وبنغازي ودرنة والهلال النفطي والجفرة والجنوب الليبي، وأن تجارب القوات المسلحة في كل هذه الحروب تجعلنا موقنين تماماً بأنها ستكمل النصر على الإرهاب أينما وجد في البلاد، وتحرير كل شبرِ من تراب الوطن وتخليصه من الإرهابيين والغزاة والمرتزقة الأنجاس.