النجار يؤكد تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا، معتبرا إياه مؤشرا خطيرا على سرعة انتشار وباء كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا، مشيرا إلى تسجيل ازديادا ملحوظا في عدد الحالات اليومية الذي اعتبره مؤشرا خطيرا على سرعة انتشار الوباء في البلاد.

وأوضح النجار، أن “المرض لم يخرج عن السيطرة بعد وفق المقياس الوبائي، لكن الوضع حرج، ولا بد أن تدارك الأمور بطريقة صحيحة وسليمة”، مشيرا إلى أن فرق الرصد والتقصي تبذل جهودا كبيرة في تتبع المخالطين وحجرهم، بحسب ما نشرت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز.

وعلّق النجار على بعض ما يُثار من تشكيك في وجود حالات كورونا بالبلاد وطعن في نتائج التحاليل، قائلا: “إن موجة التشكيك في نتائج المعامل التحليلية الخاصة باختبار كورونا أدت إلى عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي واتباع الإرشادات الصحية، والالتزام بحظر التجوال والتباعد الاجتماعي”.

وطالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجهات الأمنية ومكتب النائب العام بالتصدي لكل من يشكك في هذه النتائج، على حد قوله.

وأضاف بدرالدين النجار، أنه “ثمة مواطنين لديهم جهاز مناعة قوي فمن الممكن أن تُظهر التحاليل إصابتهم بالمرض وبعد مرور 24 ساعة يُعاد لهم التحليل ويظهر خلوهم من الإصابة، وهذا أمر لا يدعو إلى التشكيك، خاصة أن أجهزة المختبر المرجعي والمختبرات الأخرى من أحدث الأجهزة عالميا”.

وذكر النجار، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وزع أجهزة لأخذ العينات وتحليلها على العديد من المدن، منها تازربو وهون وسبها ومصراتة وزليتن وزوارة والزاوية وغريان وغيرها.

يشار إلى أن ليبيا سجلت 454 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتماثلت منها 63 حالة للشفاء بينما لازالت 381 حالة نشطة، إضافة إلى تسجيل وفاة 10 حالات.