الفيصلي يطلب “الزوي” للالتحاق بالتدريبات
الزوي من أ برز المهاجمين في ليبيا وسبق وأن قدم أداء مميز محليا رفقة الهلال والاتحاد
أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن اللاعب أكرم الزوي المحترف في صفوف الفيصلي الأردني تلقيه مراسلة من ناديه للالتحاق بتدريبات الفريق .
وأضاف الزوي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنا بانتظار فتح الًرحلات الجوية للالتحاق بالتدريبات .
وأشار إلى أنه تنازل عن نصف راتبه لشهر مارس وأبريل ومايو نظرا للظروف الاخيرة .
ويعتبر الزوي من أ برز المهاجمين في ليبيا وسبق وأن قدم أداء مميز محليا رفقة الهلال والاتحاد، وعربيًا في الدوري الأردني .