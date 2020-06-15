الفيصلي يطلب “الزوي” للالتحاق بالتدريبات الزوي من أ برز المهاجمين في ليبيا وسبق وأن قدم أداء مميز محليا رفقة الهلال والاتحاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن اللاعب أكرم الزوي المحترف في صفوف الفيصلي الأردني تلقيه مراسلة من ناديه للالتحاق بتدريبات الفريق .

وأضاف الزوي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنا بانتظار فتح الًرحلات الجوية للالتحاق بالتدريبات .

وأشار إلى أنه تنازل عن نصف راتبه لشهر مارس وأبريل ومايو نظرا للظروف الاخيرة .

ويعتبر الزوي من أ برز المهاجمين في ليبيا وسبق وأن قدم أداء مميز محليا رفقة الهلال والاتحاد، وعربيًا في الدوري الأردني .