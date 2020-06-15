السفير الأمريكي يؤكد دعمهم للجهود الأممية لتعزيز الحوار الشامل بين المكونات الليبية

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا بممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ يوم الجمعة الماضية عبر دوائر الفيديو المغلقة، والذين أطلعوه على جهودهم المستمرة لتعزيز المساواة في الحقوق للأمازيغ في ليبيا.

وشدد نورلاند، على أنّ هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيين، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية اليوم الإثنين.

وأعرب نورلاند، عن دعمه للأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للأمازيغ لتعزيز المشاركة المدنية والدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية وتحسين التحصيل التعليمي في ليبيا، بما في ذلك المبادرات التي قام بها المجلس بالشراكة مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2017.