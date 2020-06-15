الجيش يعلن ترحيبه بمطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شفاف بشأن المقابر الجماعية في ترهونة

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أعلن الجيش الوطني الليبي يوم الأحد ترحيبه بمطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري بشأن التقارير الواردة حول العثور على مقابر جماعية في ترهونة، كما طالب بإجراء تحقيق مماثل وشفاف في كل الجرائم التي ارتكبت على يد قوات الوفاق في العربان والأصابعة وترهونة كذلك.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، ف مؤتمر صحفي، “نرحب بمطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في وجود مقابر جماعية في ترهونة ونطالب بسرعة التحقيق رغم أننا نشك في مقدرة الأمم المتحدة علي إجراء أي تحقيق في ظل سيطرة الميليشيات على المدينة”.

وأضاف المسماري، “بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لأردوغان في مناطق جنوب طرابلس وفي العربان والأصابعة وفي ترهونة تم توثيق العديد منها. من قتل على الهوية وخطف وسرقة وحرق ممتلكات خاصة وعامة. نتمنى أن نسمع تنديدا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذه الأفعال والدعوة لتحقيق شفاف في هذه الانتهاكات الجسيمة”.