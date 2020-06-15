“التحدي الأكبر”.. هزيمة الإرهاب في ليبيا ستخلق فرصا للتنمية وتحسن نوعية الحياة

أخبار ليبيا24-خاصّ

ليس بالإمكان إنكار المخاطر الناجمة عن الإرهاب الذي ضرب العديد من الدول خلال السنوات الماضية وليس أدل على ذلك ما مرت به ليبيا خلال العقد الماضي من عنف واغتيالات وخطف وإخفاء قسري وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، ما انعكس ذلك على إحداث مشاريع تنموية في هذه البلاد الغنية بالثروات.

ولم ينسَ الليبيين تلك السنوات التي غيرت من واقع بلادهم إلى أسوأ مما كانت عليه، والتي كانوا يطمحون لأن تكون سنوات تنمية وتطور ورخاء، حيث شهدت البلاد موجات عنف استمرت لسنوات، اغتيل وجرح واختطف واختفى قسرا فيها الآلاف على يد الجماعات الإرهابية المتطرفة التي استغلت الانهيار المؤسسي وعدم الاستقرار السياسي وتردي الوضع الأمني للتدفق إلى ليبيا وتكوين كياناتها بختلف المدن والمناطق.

لقد ارتكبت الجماعات الإرهابية أبشع الجرائم الإنسانية وأبشعها في عدة مناطق أبرزها بنغازي ودرنة وسرت، والتي شكلت تهديدا حقيقيا على الأمن والسلم، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، حيث يمكننا أن نضرب أمثلة على ذلك من بينها مجزرة الذبح التي ارتكبها تنظيم داعش في حق الأقباط المصريين على ساحل سرت عام 2015 والتفجيرات المروعة في الثانوية العسكرية ببنغازي يوم 17 مارس 2013 وبوابة برسس شرقي بنغازي في 11 يونيو 2014 والقبة 20 فبراير عام 2015 وزليتن يوم 7 يناير عام 2016 وغيرها الكثير، والتي راح ضحيتها في المجمل المئات من الليبيين، إضافة إلى جرائم اغتيال الأفراد الأمنيين والعسكريين والحقوقيين والصحفيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، تارة بالعبوات الناسفة وتارة أخرى بالرصاص.

كانت أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المتطرفة بحق عموم سكان ليبيا جرائم مروعة وممنهجة ومدمرة على مختلف المستويات، وترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية، ولذلك وجد الليبيين أنفسهم مرغمين على محاربتها وصد هجماتها ووقف جريان أنهر الدماء التي سفكتها دون وجه حق.

حاولت التنظيمات الإرهابية استغلال الأوضاع لتقديم نفسها لليبيين، من خلال إقامة الأعمال الخيرية وإحياء الخلافة الإسلامية وتحكيم شرع الله وإقامة العدل والمساواة بين الناس؛ إلا أن كل ذلك كان يُخفي خلفه أعمالا قذرة وجرائم مروعة ومعتقدات منحرفة، لفرض الأفكار المتطرفة، حتى لو أدى ذلك إلى تحويل المنطقة إلى بحر من الدماء، لكن الليبيين تفطنوا، لمخططات هذا العدو المتسلل إلى بلادهم، وبادروا إلى محاربته، بأن أخذوا على عاتقهم حماية أنفسهم وعرضهم وأرضهم ودينهم، متسلحين بكافة الوسائل الممكنة وبشتى الصور “عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا ودينيا” وواجهوا التنظيمات الإرهابية الأعنف والأشد تطرفا على بلدهم والعالم أجمع.

استمر الليبيين، الراغبين في بناء دولتهم الجديدة، لسنوات في التصدي ومحاربة التنظيمات الإرهابية المتمثلة في القاعدة وأنصار الشريعة ومجالس الشورى و داعش، وقدموا خلال السنوات الماضية تضحيات كبيرة وأثمان باهظة، لدحرها واجتثاث جذورها من بلادهم.

لقد تمكن الليبيين من تقليص وجود المجموعات الإرهابية بشكل كبير على أرضهم التي كادت أن تتحول إلى قاعدة لانطلاق الإرهاب إلى دول الجوار وكل المنطقة الإقليمية المحيطة بليبيا، وتحولت المناطق والمدن التي اجتث منها الإرهاب إلى واحات للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعمرانية وأصبحت الظروف مهيأة لتحقيق التنمية المستدامة بصورة فعالة.

إن استمرار غرس الإرهاب سيساهم في نشر الفوضى والدمار ويهدد الإنسانية في مختلف البلدان، وبالتالي فإن الواجب يتطلب اجتثاثه من جذوره، حتى لا ينموا ويتمدد ويصبح أكثر ضررا على الإنسانية.